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13:04, 6 марта 2025Мир

В Кремле согласились со словами госсекретаря США об Украине

Песков: Россия неоднократно говорила, что на Украине идет прокси-война
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Россия неоднократно говорила, что конфликт на Украине представляет собой прокси-войну Москвы и Запада и слова государственного секретаря США Марко Рубио об этом свидетельствуют. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы можем и хотим с этим согласиться, и соглашаемся с этим. Так и есть», — указал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что в нынешнем виде конфликт на Украине является столкновением России и НАТО. Он подчеркнул, что слова Рубио о необходимости завершить боевые действия также созвучны с российской позицией.

Ранее Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами — Соединенными Штатами и Россией. Он подчеркнул, что этого мнения придерживается и президент США Дональд Трамп. Госсекретарь также призвал скорее завершить кризис.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что приостановка военной помощи Соединенных Штатов Украине поможет быстро остановить конфликт. Дипломат вспомнил слова бывшего главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине можно остановить за две недели, стоит лишь прекратить поставки военной помощи Киеву. Лавров добавил, что Россия согласна с такой оценкой.

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