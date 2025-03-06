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12:57, 6 марта 2025Бывший СССР

Лавров рассказал о способе остановить конфликт на Украине

Лавров: Приостановка помощи США Украине поможет быстро остановить конфликт
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Приостановка военной помощи Соединенных Штатов Украине поможет быстро остановить конфликт. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он вспомнил слова бывшего главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине можно остановить за две недели, стоит лишь прекратить поставки военной помощи Киеву. Лавров добавил, что Россия согласна с такой оценкой, исключая остальные заявления европейского дипломата о том, что сначала нужно нанести стратегическое поражение России, чтобы после диктовать условия мира.

Глава МИД резюмировал, что ему понятна «наивность подобного рода высказываний». Он добавил, что большинство европейских лидеров, а также дипломаты Евросоюза придерживаются такой же логики. Лавров заключил, что «уже пора перестать изумляться их поведению».

Ранее Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Украине. Источник в ведомстве добавил, что решение о паузе в поставках относится и к оружию, которое уже находилось в пути на Украину.

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