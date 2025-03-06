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05:14, 6 марта 2025Мир

Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Украине

Пентагон объявил о приостановке поставок оружия Украине с 02:00 мск 4 марта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

В Пентагоне подтвердили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США вступила в силу. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 6 вечера понедельника (02:00 по Москве вторника, 4 марта) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине», — сказал изданию представитель минобороны США.

Источник в Пентагоне добавил, что решение о паузе в поставках относится и к оружию, которое уже находилось в пути на Украину.

Ранее США в воздухе развернули самолеты с вооружением для Украины. Об этом сообщил телеканал Sky News.

4 марта президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Решение подтвердили журналистам в Белом доме.

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