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23:00, 5 марта 2025Мир

США в воздухе развернули самолеты с вооружением для Украины

Sky News: США в воздухе развернули самолеты с вооружением для Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Самолеты США с вооружением для Украины развернули прямо в воздухе после приказа о приостановке военной помощи Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Самолеты, направлявшиеся на Украину, были развернуты в воздухе после получения приказа», — говорится в материале.

Отмечается, что приказ о приостановке военной помощи Киеву был отдан в тот момент, когда США активно перебрасывали технику на Украину.

Ранее в пресс-службе Пентагона подтвердили отказ от военных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ). В американском оборонном ведомстве также подчеркнули, что это самая актуальная в распоряжении информация. Ответа на вопрос о том, когда могут быть возобновлены военные поставки Украине и при каких условиях, не последовало.

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