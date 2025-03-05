Пентагон отреагировал на сообщения о возможном возобновлении помощи Украине

Пентагон подтвердил отказ от поставок ВСУ, несмотря на письмо Зеленского

США подтверждают свой отказ от военных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ), несмотря на письмо президента Украины Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу о готовности к мирным переговорам. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона в ответ на запрос «Ленты.ру».

[3 марта] в 18:00, в понедельник, Министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине, включая технику, находящуюся в пути Министерство обороны США

В американском оборонном ведомстве также подчеркнули, что это самая актуальная в распоряжении информация. Ответа на вопрос о том, когда могут быть возобновлены военные поставки Украине и при каких условиях, не последовало.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на военную помощь Украине, хотя в своем обращении к Конгрессу он указал, что его украинский коллега Владимир Зеленский выразил готовность к мирным переговорам.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Киев сделал «позитивный шаг», который позволит снова рассмотреть заключение сделки по редкоземельным металлам.