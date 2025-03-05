Пентагон отреагировал на сообщения о возможном возобновлении помощи Украине

США подтверждают свой отказ от военных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ), несмотря на письмо президента Украины Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу о готовности к мирным переговорам. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона в ответ на запрос «Ленты.ру».
[3 марта] в 18:00, в понедельник, Министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине, включая технику, находящуюся в пути
В американском оборонном ведомстве также подчеркнули, что это самая актуальная в распоряжении информация. Ответа на вопрос о том, когда могут быть возобновлены военные поставки Украине и при каких условиях, не последовало.
Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на военную помощь Украине, хотя в своем обращении к Конгрессу он указал, что его украинский коллега Владимир Зеленский выразил готовность к мирным переговорам.
Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Киев сделал «позитивный шаг», который позволит снова рассмотреть заключение сделки по редкоземельным металлам.