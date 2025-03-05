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18:42, 5 марта 2025МирЭксклюзив

Пентагон отреагировал на сообщения о возможном возобновлении помощи Украине

Пентагон подтвердил отказ от поставок ВСУ, несмотря на письмо Зеленского
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

США подтверждают свой отказ от военных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ), несмотря на письмо президента Украины Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу о готовности к мирным переговорам. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона в ответ на запрос «Ленты.ру».

[3 марта] в 18:00, в понедельник, Министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине, включая технику, находящуюся в пути

Министерство обороны США

В американском оборонном ведомстве также подчеркнули, что это самая актуальная в распоряжении информация. Ответа на вопрос о том, когда могут быть возобновлены военные поставки Украине и при каких условиях, не последовало.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на военную помощь Украине, хотя в своем обращении к Конгрессу он указал, что его украинский коллега Владимир Зеленский выразил готовность к мирным переговорам.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Киев сделал «позитивный шаг», который позволит снова рассмотреть заключение сделки по редкоземельным металлам.

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