NYT: Трамп не возобновил военную помощь Украине после слов Зеленского

Президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на военную помощь Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«На следующий день после того, как Трамп приостановил поставку военной помощи США Украине, он дал понять о готовности перезагрузить отношения. Президент сказал, что ценит послание Зеленского, в котором он сказал, что его страна "готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир"», — отмечается в материале издания.

28 февраля встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась перепалкой. Переговоры досрочно завершились, а украинскую делегацию попросили уйти.

4 марта президент США распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. Как сообщал Reuters, поставки были прекращены в тот же день около 04:30 по московскому времени. Считается, что поставки вооружений не возобновятся, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.

Зеленский сделал примирительное послание Трампу в течение суток после приостановки военной помощи

Днем 4 марта украинский лидер написал примирительное послание Трампу, выразив на своей странице в X сожаление о произошедшей перепалке. По его словам, встреча прошла не так, как должна была быть. Политик также добавил, что готов работать с американским президентом для достижения мира.

Тогда как в интервью на телеканале Fox News 1 марта Зеленский заявлял, что не увидел ничего плохого в конфликте с Трампом. «Я не уверен, что мы сделали что-то плохое. Что-то мы должны обсудить вне камер. Но они должны были услышать позицию Украины», — сказал он.

Кроме того, президент Украины сказал, что не собирается извиняться перед Трампом.

В России засомневались в искренности Зеленского. «Я думаю, что это послание Зеленского вынужденное, его принудили все европейские союзники, потому что они прекрасно понимают, что в нынешней ситуации Украина, да и они сами без поддержки США не выживут», — написал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Трамп смягчил свое отношение к Зеленскому после его обращения

Глава США заявил о получении «важного письма» от Зеленского, подразумевая пост в соцсетях. В сообщении украинский политик благодарит Вашингтон за поддержку Киева, а также обещает «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». Американский лидер отметил, что очень ценит это послание, смягчив свое отношение к украинскому коллеге.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что отношение Трампа могло измениться, если Зеленский принес извинения за перепалку в Овальном кабинете. «Многие американские политики говорили, что Зеленский должен извиниться, что он, вероятно, сделал», — сказала он.

Кроме того, по словам депутата, возможно, эта публичная перепалка привела к тому, что Зеленский почувствовал, что финансирования не будет, и начал давать Трампу какие-то обещания относительно грядущих переговоров.