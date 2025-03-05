Трамп снова изменил отношение к Зеленскому — после «важного письма». О чем там написано и что это значит?

Politico: Трамп смягчил свое отношение к Зеленскому, получив от него письмо

Президент США Трамп снова изменил отношение к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. В своей речи в Конгрессе он дал понять о смягчении.

Американский лидер получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот благодарит Вашингтон за поддержку Киева. Кроме того, в послании он пообещал «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». Трамп, в свою очередь, отметил, что очень ценит это послание, из-за чего решил смягчить свое отношение к украинскому главе.

«[Данная] риторика является существенным отходом от ожесточенного столкновения в Овальном кабинете на прошлой неделе между Зеленским и Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, за которым последовала приостановка всей военной помощи США Украине», — говорится в материале Politico.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Однако в Киеве информацию об отправке письма не подтвердили. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров и посол Украины в США Оксана Маркарова заявили, что речь идет о посте Зеленского в соцсети X.

Встреча Трампа с Зеленским 28 февраля обернулась перепалкой

28 февраля Зеленский прилетел в Вашингтон. Американский лидер встретил украинского лидера на крыльце Белого дома.

В Овальном кабинете президенты начали переговоры, которые в результате переросли в перепалку. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а также накричал на него, обвинив в игре с жизнями миллионов людей.

В напряженной беседе еще участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он уличил главу Украины в неуважении и заявил, что политик устроил дебаты с американским коллегой.

В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. Пресс-конференцию с Трампом отменили. Подписание соглашения о полезных ископаемых сорвалось.

Зеленский не захотел извиняться перед Трампом за конфликт. «Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», — сказал он и добавил, что они должны были услышать позицию Украины.

4 марта США заявили о приостановке военной помощи Украине

Представитель Белого дома заявил о приостановке военной помощи Украине. Трамп «ясно дал понять», что сосредоточен на мире.

В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире. Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету «взять паузу».

Как сообщал Reuters, поставки были прекращены 4 марта около 04:30 по московскому времени.