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12:31, 5 марта 2025Бывший СССР

В Киеве опровергли факт отправки письма Зеленского к Трампу о готовности к переговорам

Пресс-секретарь Зеленского опроверг наличие письма о готовности к Трампу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не писал письмо главе Белого Дома Дональду Трампу. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает Liga.net.

«Ни одного письма от Зеленского не было, Трамп говорил о посте в соцсети», — заявил он.

Такое же объяснение дала посол Украины в США Оксана Маркарова. «Трамп прочитал пост Зеленского в X», — написала она на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Дональд Трамп в своей речи в Конгрессе дал понять о сближении с украинским лидером. Президент США заявил о «письме с благодарностями», которое он получил от Зеленского накануне.

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