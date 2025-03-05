Трамп снова изменил отношение к Зеленскому

Politico: Трамп смягчил свое отношение к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп в своей речи в Конгрессе дал понять о сближении с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Politico.

В ходе выступления глава США заявил, что получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот благодарит Вашингтон за поддержку Киева, а также обещает «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». Американский лидер, в свою очередь, отметил, что очень ценит это послание, смягчив свое отношение к украинскому коллеге.

«[Данная] риторика является существенным отходом от ожесточенного столкновения в Овальном кабинете на прошлой неделе между Зеленским и Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, за которым последовала приостановка всей военной помощи США Украине в понедельник», — говорится в материале.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский также согласился заключить сделку о редкоземельных металлах. Киев отметил, что подписать соглашение можно в «любое удобное для США время».