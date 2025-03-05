Трамп получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам. Украина также согласилась на сделку по добыче полезных ископаемых

Трамп заявил о согласии Зеленского сесть за стол переговоров

Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров.

По словам политика, Зеленский также согласился заключить сделку о редкоземельных металлах в «любое удобное для США время». Кроме того, президент Украины подчеркнул, что Киев ценит помощь Вашингтона, отметил Трамп.

Сейчас время прекратить это безумие. (...) Сейчас время завершить эту бессмысленную войну Дональд Трамп Президент США

Также Трамп заявил, что получил «мощные сигналы» от российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине.

Демократы мешали Трампу выступать перед Конгрессом

С самого начала члены Демократической партии пытались помешать президенту США. В руках они держали таблички с надписями «Спасите MEDICAID», «Защитите ветеранов» и «Маск ворует». Также они поднимали таблички с надписью «Ложь» на некоторые утверждения Трампа.

Кроме того, конгрессмен Эл Грин пригрозил со своего места президенту США клюкой. Чиновнику сделали предупреждение, однако мужчина проигнорировал его. В итоге Грина вывели из зала.

В Конгрессе после каждой реплики американского главы члены Республиканской партии вставали с мест и аплодировали.

Трамп заявил о подписании около 100 указов

Глава Белого дома во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса заявил, что с момента вступления в должность подписал около 100 указов.

За последние шесть недель я подписал около 100 исполнительных указов и предпринял более 400 исполнительных действий, что является рекордом по восстановлению здравого смысла, безопасности, оптимизма и благосостояния во всей нашей замечательной стране Дональд Трамп Президент США

Кроме того, политик пообещал отменить десятки старых указов. Он отметил, что на каждое новое регулирующее требование в Соединенных Штатах будет приходиться отмена десяти старых.

Трамп также заявил, что за 43 дня с момента его инаугурации Соединенные Штаты добились больше, чем при других хозяевах Белого дома за 4-8 лет.

Шесть недель назад я заявил, что начинается золотой век США. С тех пор мы действовали быстро, чтобы наша страна действительно пережила расцвет (...) И мы только начали. Все еще впереди Дональд Трамп Президент США

Трамп призвал ввести уголовную ответственность за операции по смене пола у детей

Глава Белого дома заявил, что Конгрессу следует признать преступными операции по смене пола (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) у детей, за их проведение должна быть введена уголовная ответственность. Трамп назвал большой ложью мнение о том, что «дети заперты в чужих телах».

Наше сообщение всем детям Америки: вы прекрасны именно такими, какими вас сделал Господь Дональд Трамп Президент США

В январе Трамп распорядился, чтобы трансгендерные женщины содержались в мужских тюрьмах. Указ прекращает медицинское обслуживание заключенных, связанное со сменой пола. Также в документе подчеркивается, что попытки «искоренить биологическую реальность пола по сути наносят ущерб женщинам, лишая их достоинства, безопасности и благополучия».

Также Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий трансгендерам участвовать в женских школьных спортивных командах.