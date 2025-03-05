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05:34, 5 марта 2025Мир

Трампу в Конгрессе США пригрозили клюкой

Конгрессмен Грин начал грозить со своего места Трампу клюкой, его вывели
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Эл Грин

Эл Грин. Фото: Win McNamee / Reuters

Член Палаты представителей от Демократической партии Эл Грин (Техас) начал грозить со своего места президенту США Дональду Трампу клюкой, его вывели из зала Конгресса. Инцидент произошел на выступлении американского лидера, трансляция ведется на сайте Палаты представителей США.

Чиновнику сделали предупреждение, однако мужчина не прислушался.

Примечательно, что в Конгрессе после каждой реплики американского главы республиканцы встают с мест и аплодируют, а демократы реакции не подают.

Ранее Трамп заявил, что за 43 дня с момента инаугурации США добились больше, чем при других хозяевах Белого дома за 4-8 лет.

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