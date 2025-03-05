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05:24, 5 марта 2025Мир

Трамп заявил об успехах США в первые дни своего правления

Трамп: За 43 дня США добились больше, чем при других президентах за 4-8 лет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

За 43 дня с момента инаугурации Дональда Трампа США добились больше, чем при других хозяевах Белого дома за 4-8 лет. Об этом действующий президент США заявил во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса, трансляция велась на сайте Палаты представителей.

«Шесть недель назад я заявил, что начинается золотой век США. С тех пор мы действовали быстро, чтобы наша страна действительно пережила расцвет. За 43 дня мы добились больше, чем другие президенты добиваются за 4-8 лет. И мы только начали. Все еще впереди», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты направили сотни миллиардов долларов, чтобы поддержать оборону Украины. В свою очередь, экс-глава США Джо Байден санкционировал передачу большего количества денег на эту схватку, чем потратила Европа.

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