Трамп: За 43 дня США добились больше, чем при других президентах за 4-8 лет

За 43 дня с момента инаугурации Дональда Трампа США добились больше, чем при других хозяевах Белого дома за 4-8 лет. Об этом действующий президент США заявил во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса, трансляция велась на сайте Палаты представителей.

«Шесть недель назад я заявил, что начинается золотой век США. С тех пор мы действовали быстро, чтобы наша страна действительно пережила расцвет. За 43 дня мы добились больше, чем другие президенты добиваются за 4-8 лет. И мы только начали. Все еще впереди», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты направили сотни миллиардов долларов, чтобы поддержать оборону Украины. В свою очередь, экс-глава США Джо Байден санкционировал передачу большего количества денег на эту схватку, чем потратила Европа.