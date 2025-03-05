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05:22, 5 марта 2025Мир

Трамп рассказал о потраченных миллиардах долларов на Украину

Трамп заявил, что на оказание помощи Украине США потратили миллиарды долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Дональд Трамп. Фото: IMAGO / Samuel Corum / Pool via CN / Global Look Press

Правительство Соединенных Штатов выделило на оказание помощи Украине сотни миллиардов долларов. При этом Европа потратила гораздо больше средств на закупки у РФ нефти и газа. Об этом сказано в распространенном пресс-службой Белого дома речи главы США Дональда Трампа, которую он произнесет перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса, пишет РИА Новости.

«Я также неустанно работаю над тем, чтобы положить конец жестокому конфликту на Украине», — сказано в заявлении.

Трамп добавил, что Соединенные Штаты направили сотни миллиардов долларов, чтобы поддержать оборону Украины. В свою очередь, экс-глава США Джо Байден санкционировал передачу большего количества денег на эту схватку, чем потратила Европа.

Ранее сообщалось, что страны НАТО за последние три года потратили на помощь Украине 191,2 миллиарда долларов. При этом из них более половины выделили США. Так, всего 32 страны, входящие в данный альянс, с февраля 2022 года и по середину января 2025 года предоставили Киеву в качестве поддержки 191,2 миллиарда долларов.

В конце января Госдеп принял решение ввести немедленную и масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. По распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство нынешних программ будут заморожены на 90 дней.

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