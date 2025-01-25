Страны НАТО за последние три года потратили на Украину более 190 миллиардов долларов

Страны НАТО за три года профинансировали Украину на 191,2 миллиарда долларов

Страны НАТО за последние три года потратили на помощь Украине 191,2 миллиарда долларов. При этом из них более половины выделили Соединенные Штаты, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского Минфина и Кильского университета.

Утверждается, что всего 32 страны, входящие в альянс, с февраля 2022 года и по середину января 2025 года предоставили Киеву в качестве поддержки 191,2 миллиарда долларов. Финансовая помощь, которая используется для бюджетных социальных расходов, составила 43,3 миллиарда долларов, гуманитарная — около 13,4 миллиарда. При этом вооружений было передано на 133,4 миллиарда.

Около 54 процентов всей помощи предоставили США. Штаты, в частности, были главными поставщиками вооружений для Киева (68,9 миллиарда долларов) и гуманитарной помощи (3,7 миллиарда). В свою очередь, Германия выделила Украине 17 миллиардов долларов, и это составляет 8,9 процента от всей помощи, переданной странами альянса. На Великобританию пришлось 14,8 миллиарда долларов, или 7,7 процента Финансирование каждой из других стран составило менее 5 процентов от всей выделенной помощи.

Ранее сообщалось, что армия США потратила миллиарды долларов из помощи Украине на восполнение своих запасов бронетехники после попытки завысить цену отправленной в Киев старой бронетехники, чья цена же приближалась к нулю. Утверждалось, что военные подразделения Штатов получили порядка 2,27 миллиарда долларов дополнительного финансирования.

Накануне стало известно, что Госдепартамент решил ввести немедленную и масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. По распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство нынешних программ будут заморожены на 90 дней.