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07:49, 30 декабря 2024Экономика

США использовали помощь Украине для восполнения своих запасов вооружения

РИА Новости: США потратили деньги из помощи Киеву на восполнение запасов техники
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Армия США потратила миллиарды долларов из помощи Украине на восполнение своих запасов бронетехники после попытки завысить цену отправленной на Украину старой бронетехники, чья цена же приближалась к нулю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчеты Пентагона.

Согласно отчету о пересмотре бюджета, военные подразделения США получили порядка 2,27 миллиарда долларов дополнительного финансирования. Его перевели из дополнительных ассигнований, утвержденных Конгрессом для Украины на 2025-й финансовый год.

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Из указанной выше суммы американские военные получили около одного миллиарда долларов дополнительного финансирования. Они были направлены на закупку многоцелевых бронеавтомобилей (AMPV) для замены старых БТР M113A4 и M577A3, предоставленных Украине.

Ранее Республиканская партия США запланировала проверить помощь Украине из-за коррупции. Бывший советник высокопоставленного конгрессмена-республиканца Стивена Мура отметил, что республиканцы могут перестать оказывать помощь, если в Киеве не предоставят информацию «вплоть до доллара».

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