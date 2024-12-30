РИА Новости: США потратили деньги из помощи Киеву на восполнение запасов техники

Армия США потратила миллиарды долларов из помощи Украине на восполнение своих запасов бронетехники после попытки завысить цену отправленной на Украину старой бронетехники, чья цена же приближалась к нулю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчеты Пентагона.

Согласно отчету о пересмотре бюджета, военные подразделения США получили порядка 2,27 миллиарда долларов дополнительного финансирования. Его перевели из дополнительных ассигнований, утвержденных Конгрессом для Украины на 2025-й финансовый год.

Из указанной выше суммы американские военные получили около одного миллиарда долларов дополнительного финансирования. Они были направлены на закупку многоцелевых бронеавтомобилей (AMPV) для замены старых БТР M113A4 и M577A3, предоставленных Украине.

Ранее Республиканская партия США запланировала проверить помощь Украине из-за коррупции. Бывший советник высокопоставленного конгрессмена-республиканца Стивена Мура отметил, что республиканцы могут перестать оказывать помощь, если в Киеве не предоставят информацию «вплоть до доллара».

