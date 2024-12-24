Республиканская партия США запланировала проверить помощь Украине из-за коррупции

Республиканская партия США проведет проверку помощи Украине из-за коррупции

Представители Республиканской партии США планируют проверки использования Украиной американской помощи из-за коррупционных скандалов. Об этом пишет Kyiv Post.

Издание приводит слова бывшего советника высокопоставленного конгрессмена-республиканца Стивен Мура, которого называют «человеком Республиканской партии в Киеве». «Ожидается множество слушаний, на которых будут задаваться подробные вопросы о том, была ли американская помощь Украине использована надлежащим образом», — заявил бывший советник.

Мур отметил, что республиканцы могут перестать оказывать помощь, если в Киеве не смогут предоставить всю информацию «вплоть до доллара». О сроках проведения аудита не сообщается.

Ранее на Украине глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин рассказал об отправке заявления в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием провести расследование в отношении должностных лиц минобороны Украины. Предметом жалобы стали концерн «Укроборонпром» и поставка в Вооруженные силы Украины (ВСУ) бракованных мин.