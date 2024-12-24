На Украине призвали расследовать поставки бракованных мин ВСУ

Общественник Шабунин призвал СБУ расследовать поставки ВСУ бракованных мин

Глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что направил в Службе безопасности Украины (СБУ) заявление с требованием провести расследование в отношении должностных лиц минобороны Украины, концерна «Укроборонпром» и минстратегпрома в связи с поставкой в Вооруженные силы Украины (ВСУ) бракованных мин. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Общественник привел факты поставок украинским военным бракованных мин и потребовал расследовать это дело по статье «госизмена». Он также подал заявление в Нацбюро расследований Украины насчет расследования переплаты более 90 миллионов евро на закупках оружия у польской компании PHU Lechmar.

«Подчеркну, что "распилы" снова обнаружили не государственные органы, а журналисты. С минами — еще печальнее», — отметил он.

Шабунин добавил, что о бракованных минах сообщили сами минометчики. По его словам, украинские власти отстаивают законность обеих схем.

16 ноября в офисе генерального инспектора Пентагона назвали коррупцию преградой на пути Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС). В ведомстве предупредили, что этот вопрос также станет основным препятствием для восстановления экономики страны после конфликта.

