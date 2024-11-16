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05:57, 16 ноября 2024Мир

В Пентагоне назвали преграду на пути Украины в НАТО

Пентагон: коррупция мешает Украине вступить в НАТО и в Евросоюз
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Коррупция является преградой на пути Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС), следует из доклада офиса генерального инспектора Пентагона.

«Судьи, политики и должностные лица обвинялись в коррупции, а министерство обороны было ключевым игроком во многих коррупционных скандалах», — отмечается в докладе. В Пентагоне предупредили, что проблемы с коррупцией и верховенством закона на Украине станут основным препятствием для восстановления экономики государства после конфликта.

Аудитор также добавил, что недавняя попытка Украины объединить два закупочных госагентства была негативно воспринята партнерами Киева на Западе.

Ранее депутат Верховной Рады, председатель Временной следственной комиссии Анна Скороход рассказала, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) фиксируется коррупция на всех уровнях. Депутат привела пример коррупционной схемы. По ее словам, в списке числится 100 военных на фронте, а на самом деле их 60-70, остальные 30 бойцов дают взятку командиру, чтобы не быть на передовой.

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