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20:50, 12 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о коррупции в ВСУ на всех уровнях

Депутат Рады Скороход заявила о коррупции в ВСУ на всех уровнях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) фиксируется коррупция на всех уровнях. Об этом заявила депутат Верховной Рады, председатель Временной следственной комиссии Анна Скороход, передает УНН.

«Один из проблемных вопросов — это коррупция в армии. Коррупция как на низком, так и на самом высоком уровне. Мы неоднократно отрабатывали кейсы, когда с обычных солдат требовали деньги», — сказала она.

Депутат привела пример коррупционной схемы. По ее словам, в списке числится 100 военных на фронте, а на самом деле их 60-70, остальные 30 бойцов дают взятку командиру, чтобы не быть на передовой. Скороход также добавила, что солдатам ВСУ приходится платить для получения отпуска или прохождения военно-врачебной комиссии.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета страны, неуклонно уменьшаются. Он раскритиковал украинское правительство за то, что у них в приоритете не обеспечение безопасности государства, а обслуживание интересов коррупционеров.

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