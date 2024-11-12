На Украине заявили о коррупции в ВСУ на всех уровнях

Депутат Рады Скороход заявила о коррупции в ВСУ на всех уровнях

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) фиксируется коррупция на всех уровнях. Об этом заявила депутат Верховной Рады, председатель Временной следственной комиссии Анна Скороход, передает УНН.

«Один из проблемных вопросов — это коррупция в армии. Коррупция как на низком, так и на самом высоком уровне. Мы неоднократно отрабатывали кейсы, когда с обычных солдат требовали деньги», — сказала она.

Депутат привела пример коррупционной схемы. По ее словам, в списке числится 100 военных на фронте, а на самом деле их 60-70, остальные 30 бойцов дают взятку командиру, чтобы не быть на передовой. Скороход также добавила, что солдатам ВСУ приходится платить для получения отпуска или прохождения военно-врачебной комиссии.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета страны, неуклонно уменьшаются. Он раскритиковал украинское правительство за то, что у них в приоритете не обеспечение безопасности государства, а обслуживание интересов коррупционеров.