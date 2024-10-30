Порошенко жестко раскритиковал коррупцию на Украине

Порошенко раскритиковал коррупцию на Украине и привел в качестве примера РФ

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета Украины, неуклонно уменьшаются. При этом в Россия стремительно развивает свой военно-промышленный комплекс, рассказал он во время выступления на заседании Верховной рады, пишет РИА Новости.

«Какие приоритеты поставлены? Посмотрите бюджет Российской Федерации», — посетовал политик.

По его словам, оборонные расходы России достигли примерно 142 миллиардов долларов. Порошенко жестко раскритиковал украинское правительство за то, что у них в приоритете не обеспечение безопасности страны, а обслуживание интересов коррупционеров.

Накануне сообщалось, что почти все из практически семи тысяч украинских чиновников, в отношении которых с февраля 2022 года были возбуждены уголовные дела из-за коррупции, отделались штрафами. Как уточнялось, всего украинскими судами было вынесено 6 877 приговоров в отношении коррупционеров. Однако из них только 27 человек отправились в тюрьму.

В свою очередь, генерал-полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко ранее рассказал, что на Украине в 2020-2021 годах был сорван оборонный заказ. Причиной этого стала коррупция в высших военных органах.