Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:50, 29 октября 2024Бывший СССР

На Украине из почти 7 тысяч осужденных чиновников только 27 попали в тюрьму

На Украине из почти 7 тысяч осужденных коррупционеров только 27 попали в тюрьму

Фото: Thomas Peter / Reuters

Почти все из практически семи тысяч украинских чиновников, в отношении которых с февраля 2022 года были возбуждены уголовные дела из-за коррупции, отделались штрафами. Об этом сообщил украинский сервис Opendatabot.

Всего с февраля 2022 года украинскими судами было вынесено 6 877 приговоров в отношении коррупционеров. Однако из них только 27 человек отправились в тюрьму. Уточняется, что в 2022 и 2023 годах в отношении чиновников было вынесено примерно по 2,5 тысячи приговоров соответственно, а с начала 2024 года — 1 758 приговоров.

Ранее на Украине решили упразднить медкомиссии с целью борьбы с коррупцией чиновников. Также будет создана группа для пересмотра решений, которые принимали чиновники медкомиссий, проверки продлятся следующие три месяца.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров отдал приказ чеченским командирам в зоне СВО после атаки дрона по Гудермесу

      В Селидово водрузили флаг России

      Мужчина рассказал о советах отца-экстрасенса с того света

      Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

      Высокопоставленный российский таможенник получил 9,5 лет колонии за взятки

      «Ветеранов России» обвинили в дискриминации женщин из-за предложения об удаленке

      На Украине изменили работу медицинских комиссий

      В России выросли штрафы за отказ в приеме на работу инвалидам

      На Украине из почти 7 тысяч осужденных чиновников только 27 попали в тюрьму

      Россиянка с инвалидностью поговорила с мошенниками и стала бездомной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше