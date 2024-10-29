На Украине из почти 7 тысяч осужденных чиновников только 27 попали в тюрьму

На Украине из почти 7 тысяч осужденных коррупционеров только 27 попали в тюрьму

Почти все из практически семи тысяч украинских чиновников, в отношении которых с февраля 2022 года были возбуждены уголовные дела из-за коррупции, отделались штрафами. Об этом сообщил украинский сервис Opendatabot.

Всего с февраля 2022 года украинскими судами было вынесено 6 877 приговоров в отношении коррупционеров. Однако из них только 27 человек отправились в тюрьму. Уточняется, что в 2022 и 2023 годах в отношении чиновников было вынесено примерно по 2,5 тысячи приговоров соответственно, а с начала 2024 года — 1 758 приговоров.

Ранее на Украине решили упразднить медкомиссии с целью борьбы с коррупцией чиновников. Также будет создана группа для пересмотра решений, которые принимали чиновники медкомиссий, проверки продлятся следующие три месяца.

