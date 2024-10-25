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13:17, 25 октября 2024Бывший СССР

На Украине решили упразднить медкомиссии

Премьер Украины Шмыгаль: утвержден план борьбы с коррупцией в МСЭК
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Правительство Украины утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди чиновников медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем -канале.

Правительство решило упразднить МСЭК в том виде, в котором они существуют в этом году. Также создается группа для пересмотра решений, которые принимали чиновники МСЭК, проверки продлятся следующие три месяца. Сообщается, что в ноябре Минздрав и Минцифры представят решение о цифровизации прохождения всех этапов медкомиссии. Помимо этого, Пенсионный фонд вместе с Государственным бюро расследований,
Нацполицией и Службой безопасности Украины должны провести быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов. Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно вынести на рассмотрение правительством законопроекты по комплексной реформе МСЭК. Шмыгаль заключил, что этот вопрос должен быть среди приоритетных для всех министерств и лично министров. По результатам выполнения решений президента и Совета национальной безопасности и обороны будут сделаны соответствующие выводы.

Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко высказался о возможной отставке после скандала с фальшивыми инвалидностями. По его словам, уволиться проще, чем провести реформу системы МСЭК.

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      Илья Таксюр
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