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12:24, 23 октября 2024Бывший СССР

Глава Минздрава Украины высказался о возможной отставке после скандала

Глава Минздрава Украины Ляшко: уволиться проще, чем провести реформу МСЭК
Виктор Ляшко

Виктор Ляшко. Кадр: Телеканал ICTV / YouTube

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко прокомментировал свою возможную отставку после скандала с фальшивыми инвалидностями. Его цитирует «РБК-Украина».

По его словам, уволиться проще, чем провести реформу системы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). «Поверьте, заявление написать наверняка проще», — сказал министр здравоохранения.

Кроме того, он отметил, что не назначает и не лишает должностей руководителей МСЭК. Ляшко ответственен за руководство центральной медико-санитарной комиссии. Ее глава был уволен вчера, добавил глава Минздрава.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что среди многих должностных лиц в стране распространена фальшивая инвалидность. На этом фоне глава государства разрешил ликвидировать все МСЭК. Он подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о борьбе с коррупцией при установлении инвалидности служащим госорганов.

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      Кристина Есикова
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