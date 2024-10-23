Глава Минздрава Украины высказался о возможной отставке после скандала

Глава Минздрава Украины Ляшко: уволиться проще, чем провести реформу МСЭК

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко прокомментировал свою возможную отставку после скандала с фальшивыми инвалидностями. Его цитирует «РБК-Украина».

По его словам, уволиться проще, чем провести реформу системы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). «Поверьте, заявление написать наверняка проще», — сказал министр здравоохранения.

Кроме того, он отметил, что не назначает и не лишает должностей руководителей МСЭК. Ляшко ответственен за руководство центральной медико-санитарной комиссии. Ее глава был уволен вчера, добавил глава Минздрава.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что среди многих должностных лиц в стране распространена фальшивая инвалидность. На этом фоне глава государства разрешил ликвидировать все МСЭК. Он подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о борьбе с коррупцией при установлении инвалидности служащим госорганов.