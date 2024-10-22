Зеленский разрешил ликвидировать все медкомиссии на Украине

Зеленский подписал указ о ликвидации всех медкомиссий на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил ликвидировать все медико-экспертные комиссии (МСЭК) на Украине с конца 2024 года. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Подписав документ, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 22 октября 2024 года «по противодействию коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов».

В решении СНБО сказано, что украинские власти должны разработать законопроект о внесении изменений в работу медкомиссий, предусмотрев ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года. Кроме того, как отмечается, в течение трех месяцев будет проводиться проверка постановлений медицинских комиссий по установлению инвалидности должностным лицам. Решения МСЭК, признанные необоснованными, будут пересмотрены.

Ранее 64 чиновника МСЭК были заподозрены в коррупции. Как сообщалось, нескольких человек, занимавшихся коррупционными схемами на медицинских экспертизах, уже осудили. Кроме того, по инициативе Службы безопасности Украины (СБУ) отменено 4106 решений об инвалидности, которую назначали на основании фиктивных документов.