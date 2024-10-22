СБУ задержала несколько групп коррумпированных чиновников медкомиссий

Глава СБУ Малюк: 64 чиновника МСЭК подозреваются в коррупции

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) подозрение получили 64 чиновника медико-социальной комиссии (МСЭК), а также отменено более 4000 решений об инвалидности. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

СБУ сообщает, что девять человек, занимавшихся коррупционными схемами на медицинских экспертизах, уже осуждены. Кроме того, по инициативе спецслужбы отменено 4106 выводов об инвалидности, которую назначали на основании фиктивных документов.

Среди прочего СБУ разоблачила и прекратила деятельность восьми организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах Украины. В Харьковской области была нейтрализована преступная группа из 13 членов областного МСЭК. Во время обысков у них изъято более 650 тысяч долларов. В Ровенской области разоблачены еще 29 представителей местных медкомиссий, которые помогали военнообязанным уклониться от мобилизации. Чиновники путем взяток получили более 350 тысяч долларов.

Кроме того, СБУ проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными должностными лицами: на сегодня эти проверки охватывают почти 2,4 тысячи таких лиц.

Ранее СБУ нашла у главы медкомиссии 450 тысяч долларов. Помимо этого, у нее нашли коллекцию ювелирных изделий, которые она скрывала по разным адресам.

