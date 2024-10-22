Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:25, 22 октября 2024Бывший СССР

СБУ задержала несколько групп коррумпированных чиновников медкомиссий

Глава СБУ Малюк: 64 чиновника МСЭК подозреваются в коррупции
Василий Малюк

Василий Малюк. Фото: ssu.gov.ua / Wikimedia

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) подозрение получили 64 чиновника медико-социальной комиссии (МСЭК), а также отменено более 4000 решений об инвалидности. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

СБУ сообщает, что девять человек, занимавшихся коррупционными схемами на медицинских экспертизах, уже осуждены. Кроме того, по инициативе спецслужбы отменено 4106 выводов об инвалидности, которую назначали на основании фиктивных документов.

Среди прочего СБУ разоблачила и прекратила деятельность восьми организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах Украины. В Харьковской области была нейтрализована преступная группа из 13 членов областного МСЭК. Во время обысков у них изъято более 650 тысяч долларов. В Ровенской области разоблачены еще 29 представителей местных медкомиссий, которые помогали военнообязанным уклониться от мобилизации. Чиновники путем взяток получили более 350 тысяч долларов.

Кроме того, СБУ проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными должностными лицами: на сегодня эти проверки охватывают почти 2,4 тысячи таких лиц.

Ранее СБУ нашла у главы медкомиссии 450 тысяч долларов. Помимо этого, у нее нашли коллекцию ювелирных изделий, которые она скрывала по разным адресам.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      «Знаменитая техника, которая якобы не горит». ВСУ пригнали Abrams в Курскую область. Подбитый танк попал на видео

      Генпрокурор Украины подал в отставку

      Клава Кока впервые прокомментировала разрыв с бойфрендом

      Россиянам назвали подлежащие увеличению в связи с повышения МРОТ выплаты

      Раскрыт настоящий источник глобальных выбросов метана

      Российские таможенники задержали иностранку с украшениями на миллионы рублей

      В МИД пригрозили Польше из-за решения закрыть консульство России

      Туристка пошла испражниться на пляже и подверглась нападению дикого зверя

      Полиция Молдавии начала расследование сотни случаев подкупа на голосовании

      Аналитик объяснил увеличение поставок российского СПГ в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше