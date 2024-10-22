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10:17, 22 октября 2024Бывший СССР

СБУ нашла у главы медкомиссии 450 тысяч долларов

СБУ: глава медкомиссии заработала 450 тысяч долларов коррупционными методами

Фото: Thomas Peter / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) нашла у руководительницы Николаевской областной медико-социальной экспертизы (МСЭК) более 450 тысяч долларов США и якобы российский паспорт ее сына. Об этом пишет ведомство в своем Telegram-канале.

Сообщается, что женщина обогатилась на коррупционных схемах для уклонистов. Также у нее нашли коллекцию ювелирных изделий, которые она скрывала по разным адресам. Так, большая часть изъятых денег и драгоценностей найдены в доме ее сына — интерна медицинского вуза. Помимо этого, для сокрытия нелегальных доходов чиновник оформила на своего сына три незадекларированные квартиры.

По данным следствия, в течение 2015-2023 годов глава МСЭК отмечала в своих декларациях исключительно официальные прибыли на общую сумму чуть более двух миллионов гривен. Кроме того, установлено, что в 2023 году чиновник оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.

Ранее на Украине задержали главу медкомиссии Киевской области за получение взяток от призывников. Чиновник помогал оформить отсрочку от призыва.

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      Илья Таксюр
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