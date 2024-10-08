На Украине задержали главу медкомиссии за получение взяток от призывников

Полиция Украины задержала главу МСЭК за получение взяток от призывников

На Украине в суд передано дело главы медико-социальной экспертизы (МСЭК) Киевской области, подозреваемого в коррупции на теме мобилизации. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным полиции, он помогал оформить инвалидность для получения отсрочки и дальнейшего выезда за границу. Сообщается, что его сбережения наличных, найденные при обыске, были скромнее найденных у главы Хмельницкой МСЭК: 25 тысяч долларов (около 2,5 миллиона рублей) и 1600 евро (168 тысяч рублей).

Ранее на Украине Государственное бюро расследований разоблачило руководительницу медико-социальной экспертной комиссии и ее сына — руководителя областного управления Пенсионного фонда — в незаконном обогащении на миллионы долларов. У женщины в рабочем кабинете было обнаружено 100 тысяч долларов (более 9,5 миллиона рублей), а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов от воинской службы с фамилиями и фиктивными диагнозами.