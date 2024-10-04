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14:42, 4 октября 2024Бывший СССР

На Украине двух чиновников уличили во взятках в размере миллионов долларов

ГБР Украины: задержаны двое чиновников за многомиллионные долларовые взятки

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

В Хмельницкой области Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило руководительницу медико-социальной экспертной комиссии и ее сына — руководителя областного управления Пенсионного фонда — на незаконном обогащении на миллионы долларов. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Во время обысков у них нашли только наличными почти шесть миллионов долларов в разных валютах, причем от части денег чиновники пытались избавиться. У женщины в рабочем кабинете было обнаружено 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов от воинской службы с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Помимо этого, дома у должностных лиц нашли 300 тысяч евро и брендовые украшения. Также были изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность чиновников и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты.

Ранее на Украине раскрыли масштабную схему по закупке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины. Схему организовали командир одной из воинских частей региона и руководитель предприятия.

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      Илья Таксюр
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