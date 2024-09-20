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12:09, 20 сентября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли масштабную схему по закупке некачественной одежды для ВСУ

ГБР Украины: раскрыта масштабная схема по закупке некачественной одежды для ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские правоохранители раскрыли масштабную схему по закупке некачественной одежды для Вооруженных сил страны (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram-канале.

Уточняется, что схему организовали командир одной из воинских частей региона и руководитель частного предприятия. По версии следствия, было заключено соглашение о закупке военной одежды. Однако экспертиза выяснила, что предприятие перепродавало форму низкого качества. Командир не проверил это и подписал договор без проведения тендера, внеся предоплату 30 процентов от стоимости.

ГБР отмечает, что в ходе обысков у военного ВСУ и руководителя предприятия изъяли наличные. Командиру сообщили о подозрении по статье о халатном отношении к службе, а директору — о мошенничестве.

Ранее депутат Верховной Рады Нина Южанина рассказала, что закупки для ВСУ стали новой нишей коррупции в стране. Она указала на значительное завышение цен в сфере оборонных закупок.

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      Кристина Есикова
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