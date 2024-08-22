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12:29, 22 августа 2024Бывший СССР

В Раде указали на коррупцию в сфере закупок для ВСУ

Депутат Рады Южанина: закупки для ВСУ стали новой нишей коррупции на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Закупки для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали новой нишей коррупции в республике. Об этом заявила депутат Верховной Рады Нина Южанина в эфире «Новости.LIVE».

Южанина указала на значительное завышение цен в сфере оборонных закупок. Политик подчеркнула, что значительный объем предоплат по данным закупкам также присваивается производителями.

«Сейчас есть новая ниша злоупотреблений», — подчеркнула депутат. Она отметила, что это привело к требованиям реструктуризации долга и повышения налогов со стороны международных партнеров Киева.

Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о закупке некачественных аптечек для ВСУ. Как утверждается, учебный центр и некоторые частные предприниматели заключили восемь договоров на поставку десятков тысяч аптечек.

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