На Украине рассказали о закупке некачественных аптечек для ВСУ

ГБР Украины сообщило о закупке некачественных аптечек для ВСУ на 60 млн гривен

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о расследовании в связи с закупками некачественных аптечек для Вооруженных сил страны на 60 миллионов гривен, передает издание «Страна.ua».

Отмечается, что учебный центр и некоторые частные предприниматели заключили восемь договоров на поставку 30 тысяч аптечек, качество которых не было проконтролировано военными чиновниками. Впоследствии экспертизой было заявлено, что аптечки не имели всех необходимых компонентов.

Подозрения, как сообщает ГБР, получили бывший начальник учебного центра, начальник медицинской службы и восемь частных предпринимателей.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявляла, что командование ВСУ бесконтрольно и безрезультатно растрачивает средства и ресурсы, преподнося в «ложных докладах» плоды своей деятельности как успехи на фронте.