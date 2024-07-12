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18:27, 12 июля 2024Бывший СССР

На Украине обвинили ВСУ в растрате ресурсов

Депутат Рады Безуглая обвинила ВСУ в растрате средств и ресурсов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бесконтрольно и безрезультатно растрачивает средства и ресурсы, преподнося в «ложных докладах» плоды своей деятельности как успехи на фронте. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, командиры воздушных сил игнорируют частые удары по западным областям страны и пишут фальсифицированные доклады об уничтоженных целях.

В качестве подтверждения Безуглая привела цитату военного, который описывал отношение командования к выполнению задач: «Главное получить доклад, что все цели уничтожены, а когда дрон попадает на объект, следует говорить, что это обломки».

Она добавила, что командование устраивает «террор служебными расследованиями», если подчиненные предоставляют более правдивые отчеты.

Депутат также рассказала, что руководящие должности занимают офицеры в возрасте 50 лет с ограниченным опытом. Помимо этого, с февраля 2022 года бывшие командиры летчики были заменены зенитчиками, что фактически нивелирует их вес в системе.

Ранее журналист Артем Ильин, служащий в ВСУ, рассказал, что украинские солдаты в окопах говорят о повальной коррупции в руководстве. Многие из них верят, что на управляющие должности назначают тех, кто дал взятку.

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      Илья Таксюр
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