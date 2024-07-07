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13:25, 7 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали коррупцию главной темой для обсуждения в окопах ВСУ

Украинский журналист Ильин: солдаты ВСУ в окопах говорят о повальной коррупции

Фото: Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окопах постоянно говорят о повальной коррупции руководства страны. Воровство властей Украины главной темой для обсуждения среди украинских военных назвал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) журналист Артем Ильин, служащий в ВСУ.

«Люди верят, что на должности назначают тех, кто дал взятку. Уверены, что в тюрьму никто вроде [народного депутата] Николая Тищенко не сядет, потому что они откупятся», — говорится в публикации.

Журналист отметил, что среди военных быстро распространяется слух о покупке автомобиля Bugatti женой президента Украины Еленой Зеленской.

Ранее стало известно, что народный депутат Украины Николай Тищенко отмечал свой домашний арест в одном из ресторанов Киева. Парламентарий был отправлен под арест в связи с делом об избиении бойца националистического батальона «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Дмитрия Павлова.

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      Глеб Палехов
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