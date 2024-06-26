Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:35, 26 июня 2024Бывший СССР

Украинский депутат отметил свой домашний арест в ресторане

Украинский депутат Тищенко отметил свой домашний арест в киевском ресторане

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Народный депутат Украины Николай Тищенко, причастный к избиению бойца националистического батальона «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Павлова, отмечал свой домашний арест вечером во вторник, 25 июня, в одном из ресторанов Киева. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Издание опубликовало кадры из местных пабликов, на которых Тищенко запечатлен за столом в одном из заведений украинской столицы.

Позже издание, ссылаясь на киевские паблики, уточнило, что электронный браслет нардепу надели только в 22:30, после чего он отправился домой. «Так что отмечал он в ресторане вполне законно», — пришли к выводу авторы.

Ранее депутату объявили о подозрении по 146 статье Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»).

По данным «Страны», охранники Тищенко напали на Павлова во время прогулки с младенцем. Мужчину заковали в наручники и избили. Как утверждает депутат, боец «Кракена» курировал охрану мошеннических кол-центров.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пентагон заявил, что пляж в Севастополе не был целью Украины. Куда собирались бить ВСУ?

      Украинские военные уничтожили пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке

      Омбудсмен рассказала о целых семьях среди пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю

      На Западе назвали важное обещание Украины в отношении России

      Россиянка откусила часть губы посетительнице клуба из-за занятого места и попала под суд

      Ученые перечислили психологические маркеры будущей измены в отношениях

      Украинский депутат отметил свой домашний арест в ресторане

      На Украине рассказали о сорвавшем переговоры с Россией совете Запада

      Молодой россиянин по указу аферистов похитил деньги у пенсионеров и попал под следствие

      Хилари Клинтон оценила шансы Байдена выиграть дебаты у Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше