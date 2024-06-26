Украинский депутат отметил свой домашний арест в ресторане

Украинский депутат Тищенко отметил свой домашний арест в киевском ресторане

Народный депутат Украины Николай Тищенко, причастный к избиению бойца националистического батальона «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Павлова, отмечал свой домашний арест вечером во вторник, 25 июня, в одном из ресторанов Киева. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Издание опубликовало кадры из местных пабликов, на которых Тищенко запечатлен за столом в одном из заведений украинской столицы.

Позже издание, ссылаясь на киевские паблики, уточнило, что электронный браслет нардепу надели только в 22:30, после чего он отправился домой. «Так что отмечал он в ресторане вполне законно», — пришли к выводу авторы.

Ранее депутату объявили о подозрении по 146 статье Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»).

По данным «Страны», охранники Тищенко напали на Павлова во время прогулки с младенцем. Мужчину заковали в наручники и избили. Как утверждает депутат, боец «Кракена» курировал охрану мошеннических кол-центров.