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19:22, 22 октября 2024Бывший СССР

Зеленский пожаловался на инвалидность чиновников

Зеленский: фальшивая инвалидность распространена среди чиновников

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что среди многих чиновников в стране распространена фальшивая инвалидность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях», — заявил украинский лидер.

Зеленский призвал тщательно и быстро разобраться со случаями поддельной инвалидности. По его мнению, систему медико-экспертных комиссий (МСЭК) необходимо ликвидировать. Он отметил, что из-за фальшивых инвалидностей должностных лиц люди с настоящей инвалидностью часто не могут получить положенные им выплаты и соответствующий статус.

Ранее украинский президент подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о борьбе с коррупцией при установлении инвалидности служащим госорганов. Тем самым Зеленский разрешил ликвидировать все МСЭК с конца этого года.

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      Кристина Есикова
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