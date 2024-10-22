Зеленский пожаловался на инвалидность чиновников

Зеленский: фальшивая инвалидность распространена среди чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что среди многих чиновников в стране распространена фальшивая инвалидность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях», — заявил украинский лидер.

Зеленский призвал тщательно и быстро разобраться со случаями поддельной инвалидности. По его мнению, систему медико-экспертных комиссий (МСЭК) необходимо ликвидировать. Он отметил, что из-за фальшивых инвалидностей должностных лиц люди с настоящей инвалидностью часто не могут получить положенные им выплаты и соответствующий статус.

Ранее украинский президент подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о борьбе с коррупцией при установлении инвалидности служащим госорганов. Тем самым Зеленский разрешил ликвидировать все МСЭК с конца этого года.