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09:51, 29 октября 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ рассказал о коррупции в высших военных органах на Украине

Генерал ВСУ Марченко: оборонный заказ сорвала коррупция в высших военных органах

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине в 2020-2021 годах был сорван оборонный заказ. Причиной этого стала коррупция в высших военных органах, заявил генерал-полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, передает РИА Новости.

«Мы с 2014 года понимали, что нам никто не поможет, нам надо ставить военную промышленность в приоритет. Но два года подряд — 2020 и 2021 годы — у нас срывается оборонный заказ вообще… К сожалению, наша бюрократия, коррупция не дают нам быстро адаптироваться, производить то, что нам нужно», — рассказал Марченко.

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      Екатерина Грищенко
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