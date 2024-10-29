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08:58, 29 октября 2024Бывший СССР

Украинский генерал призвал Зеленского не надеяться на помощь Запада

Генерал ВСУ призвал президента Украины не надеяться на помощь Запада

Фото: Yves Herman / Reuters

Генерал-полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что президент страны Владимир Зеленский зря надеется на помощь Запада в конфликте с Россией, передает ТАСС.

«Нам воевать уже нечем и некем. То, что мы рассчитываем на западных партнеров, так не должно быть. Мы должны рассчитывать сами на себя», — рассказал Марченко.

По его словам, окончание конфликта произойдет не в ближайшее время, учитывая ухудшение позиций Украины. Он добавил, что президент и его окружение не понимают того, что страны Запада имеют и преследуют свои интересы, а «план победы» не содержит ни одного пункта про Украину.

Ранее Марченко заявил, что донбасский фронт начал рушиться из-за серьезного натиска Российской армии и усталости личного состава. По его словам, на это повлияли нехватка боеприпасов и оружия, дефицит людей и отсутствие пополнений, а также «разбалансирование управления».

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