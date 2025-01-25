Госдеп США решил приостановить помощь Украине

Politico: Госдеп США вводит немедленную и масштабную приостановку помощи Украине

Госдепартамент США вводит немедленную и масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. Об этом сообщило издание Politico.

Приказы о прекращении финансирования будут распространятся на все страны, помимо Израиля и Египта. По распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство нынешних программ будут заморожены на 90 дней.

Документ вступает в силу немедленно. Он расширяет действие недавнего укаща президента США Дональда Трампа, предписывающего приостановить предостовление помощи, пока гранты не будут проверены госсекретарем. Теперь однозначно ясно, что указ распространится и на военную помощь Киеву.

Распоряжение затронет и программы, которые уже были одобрены ранее правительством США. В качестве исключения допустима экстренная продовольственная помощь и покрытие «законных расходов, понесенных до даты этого» распоряжения «по существующим программам». Решения о продолжении, изменении или завершении таких программ будут приниматься уже после проверки со стороны госсекретаря США.

Ранее Трамп не исключил прекращения поставок оружия Украине. Он напомнил, что Вашингтон потратил на поддержку Киева на 200 миллиардов долларов больше, чем ЕС.