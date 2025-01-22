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05:39, 22 января 2025Мир

Трамп не исключил прекращения поставок оружия Украине

Трамп не исключил полного прекращения поставок оружия США Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия Украине, этот вопрос требует изучения. Об этом американский лидер заявил на встрече с журналистами, его слова приводит ТАСС.

«Мы изучим этот вопрос. Мы на связи с Владимиром Зеленским. Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», — заявил Трамп.

Он отметил, что Евросоюз должен нарастить помощь Украине. Президент США напомнил, что Вашингтон потратил на поддержку Киева на 200 миллиардов долларов больше, чем ЕС.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Сообщается, что будет проведена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

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