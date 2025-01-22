Трамп не исключил прекращения поставок оружия Украине

Трамп не исключил полного прекращения поставок оружия США Украине

Президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия Украине, этот вопрос требует изучения. Об этом американский лидер заявил на встрече с журналистами, его слова приводит ТАСС.

«Мы изучим этот вопрос. Мы на связи с Владимиром Зеленским. Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», — заявил Трамп.

Он отметил, что Евросоюз должен нарастить помощь Украине. Президент США напомнил, что Вашингтон потратил на поддержку Киева на 200 миллиардов долларов больше, чем ЕС.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Сообщается, что будет проведена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.