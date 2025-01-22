Трамп не исключил прекращения поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия Украине, этот вопрос требует изучения. Об этом американский лидер заявил на встрече с журналистами, его слова приводит ТАСС.
«Мы изучим этот вопрос. Мы на связи с Владимиром Зеленским. Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», — заявил Трамп.
Он отметил, что Евросоюз должен нарастить помощь Украине. Президент США напомнил, что Вашингтон потратил на поддержку Киева на 200 миллиардов долларов больше, чем ЕС.
Ранее Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Сообщается, что будет проведена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.