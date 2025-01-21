На Украине оценили решение Трампа о приостановке помощи другим странам

Депутат Рады Тарасенко назвал вызовом решение Трампа о приостановке помощи США

Решение президента США Дональда Трампа о приостановке помощи США другим странам на 90 дней станет большим вызовом для Украины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Тарас Тарасенко, передает РИА Новости.

Он задался вопросом, будет ли эта приостановка распространятся на Украину и на все действующие проекты. При этом, по его словам, уже действующие проекты Агентства США по международному развитию USAID и международной некоммерческой организации IREX обеспечены финансированием на 90 дней. Тарасенко добавил, что начатые в 2024 году договора продолжат действовать. Он выразил надежду, что Трамп проведет аудит американской помощи Украине, и страна покажет, что эффективно использовала выделенные ей средства.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Сообщается, что будет проведена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.