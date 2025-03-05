Трамп призвал ввести уголовную ответственность за операции по смене пола у детей

Трамп призвал Конгресс признать преступными операции по смене пола у детей

Американскому Конгрессу следует признать преступными операции по смене пола (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в России) у детей, за их проведение должна быть введена уголовная ответственность. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса, трансляция велась на сайте Палаты представителей.

«Наше сообщение всем детям Америки: вы прекрасны именно такими, какими вас сделал Господь», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер назвал большой ложью мнение о том, что «дети заперты в чужих телах».

24 января Трамп распорядился, чтобы трансгендерные женщины содержались в мужских тюрьмах. Указ прекращает медицинское обслуживание заключенных, связанное со сменой пола. Также в документе подчеркивается, что попытки «искоренить биологическую реальность пола по сути наносят ущерб женщинам, лишая их достоинства, безопасности и благополучия».