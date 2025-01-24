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09:44, 24 января 2025Мир

Трамп распорядился отправлять трансгендерных женщин в мужские тюрьмы

NYT: Трамп распорядился содержать трансгендерных женщин в мужских тюрьмах
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы трансгендерные женщины содержались в мужских тюрьмах. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Распоряжение президента под названием «Защита женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстановление биологической истины в федеральном правительстве» было направлено федеральным тюрьмам. По его условиям, будет также прекращено медицинское обслуживание заключенных, связанное со сменой пола. В указе Трампа подчеркивается, что попытки «искоренить биологическую реальность пола по сути наносят ущерб женщинам, лишая их достоинства, безопасности и благополучия».

По данным Федерального бюро тюрем США, всего в американских тюрьмах содержатся около полутора тысяч трансгендерных женщин. При этом они составляют 15 процентов от общего числа заключенных в женских учреждениях.

15 января Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий трансгендерам участвовать в женских школьных спортивных командах.

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