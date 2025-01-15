Американские конгрессмены проголосовали против участия трансгендеров в женском спорте

Палата представителей США одобрила запрет участия трансгендеров в женском спорте

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) участвовать в женских школьных спортивных командах. Об этом сообщает газета The New York Times.

За принятие документа проголосовало 218 конгрессменов, против — 206. Уточняется, что только два демократа присоединились к республиканцам в голосовании. Кроме того, законопроект запрещает федеральное финансирование школ, в состав женских спортивных команд которых входят учащиеся-трансгендеры.

Республиканцы представили законопроект как способ уравнять условия для спортсменок, говорится в статье. В то же время демократы заявили, что это приведет к вторжению в частную жизнь молодых девушек. Они также указали на законопроект как на последний пример нездоровой зацикленности республиканцев на попытках ограничить права трансгендеров, в то время как это время можно было потратить на принятие законов, направленных на создание рабочих мест или снижение цен на продукты питания.

При этом NYT отмечает, что документ еще должен одобрить Сенат. При этом в верхней палате Конгресса республиканцам потребуется еще семь голосов демократов, чтобы законопроект был принят.

В 2022 году американская пловчиха-трансгендер Лия Томас одержала победу в первом дивизионе Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA). Это вызвало недовольство соперниц. В ответ Томас заявила, что трасгендеры не являются угрозой женскому спорту.