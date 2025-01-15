Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:24, 15 января 2025Мир

Американские конгрессмены проголосовали против участия трансгендеров в женском спорте

Палата представителей США одобрила запрет участия трансгендеров в женском спорте
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rion Sanders / USA TODAY NETWORK / Reuters

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) участвовать в женских школьных спортивных командах. Об этом сообщает газета The New York Times.

За принятие документа проголосовало 218 конгрессменов, против — 206. Уточняется, что только два демократа присоединились к республиканцам в голосовании. Кроме того, законопроект запрещает федеральное финансирование школ, в состав женских спортивных команд которых входят учащиеся-трансгендеры.

Республиканцы представили законопроект как способ уравнять условия для спортсменок, говорится в статье. В то же время демократы заявили, что это приведет к вторжению в частную жизнь молодых девушек. Они также указали на законопроект как на последний пример нездоровой зацикленности республиканцев на попытках ограничить права трансгендеров, в то время как это время можно было потратить на принятие законов, направленных на создание рабочих мест или снижение цен на продукты питания.

При этом NYT отмечает, что документ еще должен одобрить Сенат. При этом в верхней палате Конгресса республиканцам потребуется еще семь голосов демократов, чтобы законопроект был принят.

В 2022 году американская пловчиха-трансгендер Лия Томас одержала победу в первом дивизионе Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA). Это вызвало недовольство соперниц. В ответ Томас заявила, что трасгендеры не являются угрозой женскому спорту.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Минобороны Германии высказался о размещении на Украине иностранных войск

      Советник Трампа сообщил о его планах ускорить поставки оружия Тайваню

      Россиянам дали совет по получению прибавки к зарплате

      Рекордсмена по краже из российского банка осудили на пять лет

      Белый дом отказался диктовать Украине условия переговоров с Россией

      Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

      Американские конгрессмены проголосовали против участия трансгендеров в женском спорте

      В Приморье установили ловушки для поимки тигра-людоеда

      Учительница 15 раз занялась сексом с учеником у себя дома и избежала тюрьмы

      Пользователи сети рассказали о самых странных инцидентах во время секса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше