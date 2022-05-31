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Опередившая медалисток Олимпиады пловчиха-трансгендер выступила в свою защиту

Пловчиха-трансгендер Лия Томас заявила, что не является угрозой для женского спорта
Лиа Томас (в центре)

Лиа Томас (в центре). Фото: Brett Davis / Reuters

Американская пловчиха-трансгендер Лия Томас выступила в свою защиту после критики от соотечественниц. Ее слова приводит приводит Daily Mail.

«Я не считаю, что должна получать разрешение на то, чтобы быть собой. Трансгендеры не являются угрозой для женского спорта», — сказала спортсменка. Она назвала трансфобией заявления пловчих, требующих ограничить доступ Томас к соревнованиям. По мнению американки, многие ее соперницы также имеют крупное телосложение, однако их уровень тестостерона не является причиной для дискуссий.

19 марта Томас одержала победу в первом дивизионе Национальной студенческой спортивной ассоциации. Спортсменка выиграла на дистанции 500 ярдов (457,2 метра) вольным стилем, опередив серебряных медалисток Олимпийских игр 2020 года в Токио Эмму Вейант и Эрику Салливан. Это вызвало недовольство соперниц.

Последнее выступление Томас в мужском плавании состоялось в ноябре 2019 года. Затем спортсменка прошла годовой курс по снижению уровня тестостерона, чтобы обеспечить равное положение с другими участницами турниров.

Анастасия Борисова
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