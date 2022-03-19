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В США пловчиха-трансгендер опередила медалисток Олимпиады-2020

Пловчиха-трансгендер Томас победила медалисток Олимпиады-2020 на соревнованиях NCAA в США

Фото: Brett Davis / USA TODAY Sports / Reuters

Американская пловчиха-трансгендер Лия Томас одержала победу в первом дивизионе Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA). Результаты доступны на сайте лиги.

Спортсменка выиграла на дистанции 500 ярдов вольным стилем (457,2 метра). Она опередила серебряных медалисток Олимпийских игр 2020 года в Токио Эмму Вейант и Эрику Салливан. Вейант завоевала олимпийскую награду на дистанции 400 метров комплексом, а Салливан — на 1500 метрах вольным стилем.

В декабре прошлого года Томас побила несколько рекордов страны на соревнованиях в Акроне. В заплыве на 1500 метров спортсменка опередила ближайшую преследовательницу на 38 секунд, в заплыве на 500 метров — на 14. Отмечается, что победы пловчихи вызвали недовольство соперниц из-за того, что Томас год назад была мужчиной.

Томас, будучи мужчиной, выступал последний раз в ноябре 2019 года. Спортсменка прошла годовой курс по снижению уровня тестостерона, чтобы обеспечить равное положение для всех участниц турниров.

17 ноября Международный олимпийский комитет представил рекомендации в вопросе допуска спортсменов-трансгендеров на соревнования среди женщин. В них указано, что атлеты должны быть допущены вне зависимости от пола или гендерной идентичности, а подробные критерии к допуску должны разработать сами национальные федерации.

Андрей Стрельцов
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