В США пловчиха-трансгендер побила рекорды страны и возмутила соперниц

Американская пловчиха-трансгендер Лия Томас побила несколько рекордов страны на соревнованиях в Акроне. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в заплыве на 1500 метров 22-летняя спортсменка опередила ближайшую преследовательницу на 38 секунд, в заплыве на 500 метров — на 14. Некоторые пловчихи отставали от нее на круг. Отмечается, что победы пловчихи вызвали недовольство соперниц из-за того, что Томас год назад была мужчиной и соревнуется с ними не на равных.

При этом результаты Томас соответствуют критериям Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA). Она заявлена для участия в чемпионате США в марте 2022 года.

Томас, будучи мужчиной, выступал последний раз в ноябре 2019 года. Спортсменка прошла годовой курс по снижению уровня тестостерона, чтобы обеспечить равное положение для всех участниц турниров.

17 ноября Международный олимпийский комитет представил рекомендации в вопросе допуска спортсменов-трансгендеров на соревнования среди женщин. В них указано, что атлеты должны быть допущены вне зависимости от пола или гендерной идентичности, а подробные критерии к допуску должны разработать сами национальные федерации.

