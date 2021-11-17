МОК опубликовал рекомендации по участию трансгендеров в соревнованиях

МОК: спортсмены должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя лучше

Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил свод рекомендаций для спортивных федераций об участии в соревнованиях трансгендеров. Документ доступен на сайте организации.

В опубликованном документе определены основные принципы работы с трансгендерами и лицами, имеющими противоположную своему полу гендерную идентичность. По мнению МОК, к участию в соревнованиях должны быть допущены все спортсмены, независимо от их пола, гендерной идентичности или статуса. «Спортсмены должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя лучше», — отмечают в организации.

Подробные критерии по допуску к соревнованиям должны быть установлены федерациями в каждом виде спорта отдельно. Спортсмен получит отказ только в том случае, если будет доказано, что его преимущество нечестно или существует возможность нанесения вреда другим атлетам. Доказательства должны быть вескими, а недопущенный спортсмен сможет опротестовать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Комитет рекомендует не обязывать спортсменов проходить тесты на уровень тестостерона. Этот показатель больше не является достаточным основанием для отказа в участии в соревнованиях.

В августе 2021 года с заявлением о спортсменах-трансгендерах выступил Международный союз конькобежцев (ISU). В организации заявили, что разработали специальные правила для таких атлетов. Для перехода из женской категории в мужскую спортсмену достаточно написать письменное заявление, после чего он получит разрешение на выступления. При этом спортсмены, которые начнут проходить гормональную терапию, потеряют возможность выступать в женских соревнованиях.

Для тех, кто решит сменить мужскую категорию на женскую, предусмотрены ограничения по количеству тестостерона в организме. Его уровень не должен превышать пять наномолей на литр в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода.