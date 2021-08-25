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В Международном союзе биатлонистов высказались о трансгендерной политике

Международный союз биатлонистов пока не выработал политики по отношению к трансгендерам
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Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Международный союз биатлонистов (IBU) изучает вопрос о выработке политики по отношению к спортсменам-трансгендерам. Об этом в организации рассказали ТАСС.

В IBU заявили о том, что недавно разработали стратегию гендерного равенства. Она направлена на обеспечение равного доступа мужчин и женщин к биатлону как в рамках соревнований, так и за их пределами.

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Там также подчеркнули, что эта стратегия не решает проблему допуска трансгендеров к соревнованиям. «Мы будем внимательно следить за развитием событий как в других видах спорта, так и в нашем», — высказались в IBU.

13 августа Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал правила для желающих участвовать в соревнованиях под его эгидой трансгендеров. В организации допустили переход из женского в мужское фигурное катание при определенных результатах анализов на тестостерон.

На завершившейся в Токио Олимпиаде впервые в истории Игр выступила трансгендерная штангистка Лорел Хаббард. Спортсменка, которая сменила пол в 2012 году, осталась без медалей.

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