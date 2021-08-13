Олимпийский чемпион оценил возможное появление трансгендеров в фигурном катании

Максим Траньков о трансгендерах в фигурном катании: «Спокойно отношусь к этому решению»

Двукратный Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на появление правил для трансгендеров, опубликованных Международным союзом конькобежцев (ISU). Об этом сообщает ТАСС

Спортсмен отметил, что не переживает из-за возможного участия таких фигуристов в соревнованиях. Свои эмоции на этот счет Траньков оценил как нейтральные. «У меня нет ни радости, ни возмущения по этому поводу», — добавил фигурист.

Россиянин также вспомнил про тяжелоатлетку Лорел Хаббард, которая стала первой трансгендерной спортсменкой, выступившей на Олимпиаде. Он напомнил, что в Токио представительница Новой Зеландии не смогла показать высокий результат.

ISU опубликовал правила для желающих участвовать в соревнованиях под его эгидой трансгендеров ранее в пятницу, 13 августа. В организации допустили переход из женского в мужское фигурное катание при определенных результатах анализов на тестостерон.