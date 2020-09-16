Олимпийский чемпион назвал проблему в возвращении Медведевой к Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков назвал проблему в возвращении российской фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Траньков посчитал, что Медведева не сможет противостоять другой подопечной тренера Анне Щербаковой. «Как показали прокаты, у Медведевой мало шансов в борьбе с Щербаковой. [Контрольные] прокаты, конечно, особо ничего не решают. Но произвольная программа была не готова», — заявил он.

Ранее 16 сентября стало известно о решении Медведевой вернуться в группу Тутберидзе. Фигуристка прокомментировала переход, заявив, что их отношения с тренером налажены.

Медведева ушла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру летом 2018 года, после того как проиграла Загитовой в личном турнире Олимпиады в Пхёнчхане. Кроме серебра Игр-2018, под руководством Тутберидзе Медведева по два раза побеждала на чемпионатах мира, Европы и в финале Гран-при.